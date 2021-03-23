TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları için geri sayım!

21 Mart günü gerçekleştirilen STS ve TUS sınavında toplamda 120 soru soruldu. Adaylara ise 120 soru için 150 dakika süre verildi. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları, 15 Nisan 2021’de internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

TUS VE STS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıp alanında önemli iki sınav ÖSYM tarafından 21 Mart Pazar günü iki aşamada yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihler ise sınav sonuçlarının ardından yapılacak. TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri olan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Ancak tercih tarihine ilişkin kesin tarih bilgisi henüz paylaşılmadı.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.



