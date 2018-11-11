TÜSAD'dan KOAH hastalarına uyarı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) tarafından, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) "bir operasyon ile tedavi edilebildiğine" ilişkin bilgilerin yanıltıcı olduğu, bunun nefes borularını genişletme ve mukusu (balgamı) temizleme amacıyla yapıldığı belirtilerek, "KOAH tedavisinde böyle bir metodun yeri bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, KOAH'ın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başta sigara kullananlar olmak üzere milyonlarca insanı tehdit eden ciddi bir hastalık olduğu belirtildi.

Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon, Türkiye'de ise 5 milyon civarında KOAH hastası bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, son zamanlarda KOAH tedavisine yönelik yanıltıcı açıklamalar yapıldığına değinildi.

Açıklamada, "bir operasyon ile bu hastalığın tedavi edilebildiği" yönündeki ifadelerin yanıltıcı olduğuna işaret edilerek, KOAH'ın solunum sisteminde geriye dönüşü olmayan ve düzelmeyen hasarlara yol açan bir hastalık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: