TÜSAD'dan KOAH hastalarına uyarı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) tarafından, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) "bir operasyon ile tedavi edilebildiğine" ilişkin bilgilerin yanıltıcı olduğu, bunun nefes borularını genişletme ve mukusu (balgamı) temizleme amacıyla yapıldığı belirtilerek, "KOAH tedavisinde böyle bir metodun yeri bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, KOAH'ın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başta sigara kullananlar olmak üzere milyonlarca insanı tehdit eden ciddi bir hastalık olduğu belirtildi.
Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon, Türkiye'de ise 5 milyon civarında KOAH hastası bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, son zamanlarda KOAH tedavisine yönelik yanıltıcı açıklamalar yapıldığına değinildi.
Açıklamada, "bir operasyon ile bu hastalığın tedavi edilebildiği" yönündeki ifadelerin yanıltıcı olduğuna işaret edilerek, KOAH'ın solunum sisteminde geriye dönüşü olmayan ve düzelmeyen hasarlara yol açan bir hastalık olduğu vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Halen bazı hekimler tarafından uygulanan ve 'ameliyat' olarak nitelendirilen 'bronkoskopi' adı verilen endoskopik yöntem, yani balon kullanılarak nefes borularını genişletme ve mukusu (balgamı) temizleme amaçlı bir yöntemdir. KOAH tedavisinde böyle bir metodun yeri bulunmamaktadır.
Kanıta dayalı olmayan tedavi protokollerinin hastalığın kesin çözümü gibi aktarılması, kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin verilmesi ve bunun üzerinden yüksek kazanç elde etme çabası, ahlaki değerlere uymadığı gibi tıp meslek etiğine de aykırıdır."
- "Sigara içenler yılda bir kez solunum testi yaptırmalı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici de KOAH'a ilişkin yanıltıcı açıklamaların toplum sağlığı açısından tehlikeli olduğunu belirterek, bu hastalık ile mücadelede doğru bilgilendirmenin önem taşıdığını belirtti.
KOAH'ın dünya genelinde 40 yaş üstündeki her 10 kişiden birini etkilediğini aktaran Mirici, 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içen her tiryakinin "KOAH adayı" olarak kabul edildiğine dikkati çekti.
Geçmeyen öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtiler ile kendini gösteren KOAH tedavisinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Mirici, "KOAH'ın erken teşhisi için sigara içen ve 40 yaşını aşmış herkesin yılda bir kez solunum testi yaptırması gerekiyor. KOAH tedavisinde başarılı olabilmek için de öncelikle sigaranın bırakılması, tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak durulması ve düzenli ilaç tedavisi çok önemli." uyarısında bulundu.
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