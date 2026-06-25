KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Tuvaleti çamaşır suyundan daha iyi temizleyen yöntem belli oldu! Saniyeler içinde pırıl pırıl

Klozet temizliğinde birçok kişinin ilk tercihi çamaşır suyu oluyor. Güçlü temizleme etkisi nedeniyle yıllardır kullanılan bu ürün, bakteri ve virüslerle mücadelede etkili olsa da uzmanlara göre her zaman en güvenli seçenek olmayabilir. Özellikle kapalı banyolarda yoğun kimyasal buhara maruz kalmak ve cilt teması bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte bu sıvı, çamaşır suyuna güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor!

Tuvaleti çamaşır suyundan daha iyi temizleyen yöntem belli oldu! Saniyeler içinde pırıl pırıl
Gökçen Kökden

Evde hijyenin en kritik noktalarından biri olan klozetlerde düzenli temizlik büyük önem taşıyor. Ancak temizlik uzmanları, yalnızca güçlü kimyasallara yönelmek yerine hem hijyen sağlayan hem de daha güvenli alternatiflerin değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Tuvaleti çamaşır suyundan daha iyi temizleyen yöntem belli oldu! Saniyeler içinde pırıl pırıl 1

İnternette sıkça önerilen sirke ve limon tuzu gibi doğal ürünler kireç ve lekelerin giderilmesinde etkili olsa da, mikroplarla mücadelede aynı başarıyı göstermeyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, klozet temizliğinde farklı bir yöntemin öne çıktığını söylüyor.

TEMİZLİKTE HİDROJEN PEROKSİT ÖNERİSİ

Temizlik şirketi Hella Maid'in uzmanlarından Ahmed Mezil'e göre hidrojen peroksit, halk arasında oksijenli su adıyla bilinen bu sıvı, hem lekelerin temizlenmesine hem de bakteri yükünün azaltılmasına yardımcı olabilecek alternatiflerden biri.

Tuvaleti çamaşır suyundan daha iyi temizleyen yöntem belli oldu! Saniyeler içinde pırıl pırıl 2

Antiseptik özellik taşıyan hidrojen peroksit, temas ettiği yüzeylerde mikroorganizmaların azalmasına katkı sağlayabiliyor. Çamaşır suyuna kıyasla yoğun kimyasal koku bırakmaması ve yüzeylerde ağır kalıntı oluşturmaması da önemli avantajları arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre hidrojen peroksit, kötü kokuları yalnızca maskelemek yerine azaltmaya da yardımcı olabiliyor. Bu nedenle banyoda daha ferah bir ortam oluşturmak isteyenler tarafından tercih edilebiliyor.

EV TEMİZLİĞİNDE YÜZDE 3'LÜK ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Tuvaleti çamaşır suyundan daha iyi temizleyen yöntem belli oldu! Saniyeler içinde pırıl pırıl 3

Hidrojen peroksit kullanmayı düşünenlerin, ev tipi kullanım için yüzde 3 konsantrasyondaki ürünleri tercih etmeleri öneriliyor. Daha yüksek konsantrasyona sahip hidrojen peroksit ürünleri profesyonel kullanım amacıyla üretildiği için ev temizliğinde kullanılmaları tavsiye edilmiyor.

Yüzde 3'lük hidrojen peroksit, halk arasında "oksijenli su" adıyla eczanelerde ve birçok markette bulunabiliyor.

KLOZET TEMİZLİĞİNDE NASIL KULLANILIR?

Uzmanların önerisine göre hidrojen peroksit doğrudan klozetin içine dökülerek yaklaşık 20 dakika bekletilebilir. Daha sonra sifon çekilip klozet fırçasıyla yüzey temizlenebilir. Bu uygulama hem lekelerin giderilmesine hem de yüzeydeki mikrop yükünün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ürün yalnızca klozetin iç kısmında değil, dış yüzeylerinde de kullanılabiliyor. Sprey şişesine doldurularak klozet kapağı, oturma bölümü, kenarlar ve sifon düğmesi gibi sık temas edilen alanlara uygulanabiliyor.

HAFTADA BİR KEZ UYGULANMASI ÖNERİLİYOR

Temizlik uzmanlarına göre bu yöntemin haftada bir kez uygulanması, klozette mikrop birikimini azaltmaya ve kötü kokuların oluşmasını önlemeye katkı sağlayabilir. Ancak hidrojen peroksit kullanırken önemli bir kurala dikkat edilmesi gerekiyor. Ürün kesinlikle çamaşır suyu veya farklı temizlik kimyasallarıyla karıştırılmamalı. Temizlik sırasında banyonun iyi havalandırılması ve ürün etiketinde yer alan kullanım talimatlarına uyulması da ihmal edilmemeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde kağıt havlu kullananlara uyarı geldi! Bu yüzeyleri mahvediyorEvde kağıt havlu kullananlara uyarı geldi! Bu yüzeyleri mahvediyor
'A4 kağıdı' akımı hastanelik etti! 2 yıldır tedavi görüyor'A4 kağıdı' akımı hastanelik etti! 2 yıldır tedavi görüyor

Anahtar Kelimeler:
çamaşır suyu temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.