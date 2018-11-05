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Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Kanada'da Guelph Üniversitesi'nde yapılan araştırma cep telefonu ile ilgili kimsenin farkında olmadığı bir tehlikeyi ortaya çıkardı. Üstelik bu durum her 6 telefondan biri için geçerli. Bu tehlikenin tek sebebi ise tuvalette telefon kullanılmasından geçiyor.

Tuvallette telefon kullanımı her 6 telefondan birinde dışkısal madde olduğunu ortaya çıkardı. 'Telefonu kendinizin bir eklentisi gibi düşünün. Elinize değen her şeye telefonunuz da değer' diyen Jason Tetro, telefonların da temizlendiğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor.

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Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre “Her 6 telefondan biri dışkısal madde içeriyor. Kanada'da Guelph Üniversitesi’nin araştırmasına göre, tuvalete telefonla girmek çok tehlikeli. Bu adeta ayrılmaz parçamız haline gelen telefonların dışkısal madde içermesine yol açıyor.
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Telefonun bir klozetten daha fazla mikrop taşıdığı sonucuna ulaşan bilim insanlarından Jason Tetro, “Telefonunu kendinizin bir eklentisi gibi düşünmelisiniz. Telefonunuza değen her şey sizin de elinize değer” diye konuştu.
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Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre de “Her 6 telefondan biri dışkısal madde içeriyor.” Kanadalı bilim insanları, telefonların hijyenik ıslak bezlerle sıkça temizlenmesi uyarısı yaptı.
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EN KİRLİ TOP 10

EN KİRLİ TOP 10
Hijyen, temizlik ve buna bağlı sağlık konularında çalışmalar için kurulan, hiçbir yere ve makama bağlı olmayan Hijyen Konseyi, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, hukukçular, akademisyenler, sağlıkçılar ve tüketici dernek üyelerinden oluşuyor.
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Konsey, tüketicileri ve kamuoyunu uyarmayı, bazı noktalara dikkati çekmeyi amaçlayor. 2014 yılında uygulamaya sokulan "hijyen avcıları"nın tespitleriyle halkın sıklıkla kullandığı sağlık açısından tehlike arz eden 10 eşya açıklandı.
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"Tuvaletten bile daha pis" olarak nitelendirilen, "kirli top 10" şeklinde açıklanan ürünler şöyle:
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El kurutma makineleri, fast food ve çiğ köftecilerde verilen uzun süre bekletilmiş yeşil sebzeler,
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Hastane ve kamu binaları tırabzanları, restoran menü kitapçıkları, kullanılmayan spor salonlarındaki aletler,
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Otobüs içindeki tutacaklar, ortak kullanım alanlarındaki lamba düğmeleri, kağıt ve madeni paralar,
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Güzellik salonları ve kuaförlerdeki havlu ve aletler, havlu.
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tuvalet TELEFON Mikrop

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