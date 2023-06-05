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Tüyler ürperten anlar kamerada! Sokak köpeğini kemerle böyle dövdü

05.06.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tüyler ürperten bir hayvana şiddet olayı yaşandı. Ahmet K. (44), arkadaşlarıyla oturdukları sırada yanlarına gelen sokak köpeğini kemerle dövdü. Dehşete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. İşte detaylar...

Tüyler ürperten anlar kamerada! Sokak köpeğini kemerle böyle dövdü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde dün Ahmet K., kameriyede 2 arkadaşıyla otururken buradaki sahipsiz köpeğe, pantolonundan çıkarttığı kemerle birkaç kez vurdu. Köpek kaçarken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine polis, Ahmet K.'yi gözaltına aldı.

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'Uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Ahmet K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Ahmet K. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

(DHA)

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