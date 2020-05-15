Tüyleri yok etmek için ürünlere para saçmayın! Evde hazırlayabilirsiniz... İşte tarifler!

Antibiyotik özelliği ile gönlümüzü fetheden soğan! Soğanın başka yararları da var!

Tuz ve limonu karıştırdığınızda ortaya muazzam bir tüy dökücü karışım çıkıyor! Tuz ve limon, kıl köklerine kadar iner ve kıl köklerinin hızlı bir şekilde zayıflamasını sağlar. Bir adet limonun suyuna 1-2 çay kaşığı kadar tuz ekleyin ve istenmeyen tüylerin üzerine sürün. Kesin sonuç almak istiyorsanız ağda sonrası bu karışımı uygulayabilirsiniz. Karışımı 15-20 dakikadan fazla tüylü bölgede tutmayın. Süre dolunca yıkayıp durulayın.

Doğal yöntemlerle birlikte evinizin konforunda tüy probleminden birkaç saat içerisinde kurtulabilirsiniz. Üstelik bu yöntemler canınızı asla yakmayacak. Limondan soğana, soğandan portakala pek çok besin bu konuda size yardımcı olacak. Evinizde hazırlayacağınız tüy döken bakım kürleri ile bu durum artık bir sorun olmaktan çıkacak.

Soğan kürü uyguladığınız zaman uzun bir süre boyunca tüylerinizin çıkmadığını göreceksiniz.

Orta boy bir kuru soğanı rendeleyin.

Suyu çıkana kadar rendelemeye devam edin.

Soğan suyunu tüylü bölgelere yedirerek nazikçe sürün. Dilerseniz ağda sonrası bu kürü uygulayabilirsiniz.

1 saat boyunca soğan suyunu uyguladığınız bölgelerde bekletin.

Haftada birkaç kez uygularsanız daha net sonuçlar alabilirsiniz.

3. PORTAKAL İLE TÜYLERE GÜLE GÜLE!

Rengi ayrı, kokusu ve tadı ayrı güzel; portakal! İstenmeyen tüylerin bir numaralı düşmanlarından biri olan portakal ile kusursuz bir kür hazırlayabilirsiniz!

Portakal kabuklarını blenderdan geçirin.

İçerisine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edin.

Ağda sonrası bu kürü uygulayın ve 1-2 saat süresince bekletin. Daha sonra yıkayıp durulayın.

Narenciyelerin neredeyse hepsi asit içerdiği için kıl kökleri ile savaşma özelliği gösterirler.

4. ASLANPENÇESİ ÇAYININ LEZZETİ BİR BAŞKA

Aslanpençesi bitkisini sokaklarda dolaşırken muhakkak görmüşsünüzdür. Yerlere kadar sarkan ve güzel bir görüntü oluşturan aslanpençesi, istenmeyen tüyler konusunda fazlasıyla başarılı!