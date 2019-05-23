Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 yaşındaki mağdur M.Y.K. ile arkadaşlarının, olay günü Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarının bulunduğu yerde erik toplayıp yedikleri, çekirdeklerini de yola doğru attıkları anlatıldı. Mağdur M.Y.K'nın, bu sırada bir kişinin üzerine gelerek kendisini darbetmeye başladığını, tekme ve tokat vurduktan sonra "Beni diğer arkadaşlarının yanına götür" dediğini, yaya olarak mahalleye gittiklerini, burada çocukları bulamadığını, bunun üzerine şüphelinin kendisini ormanlık alana doğru götürmeye başladığını, tam ormanlık alana giderken bir kadının polise haber vereceğini söyleyerek şüphelinin elinden kendisini aldığını beyan ederek şikayetçi olduğu aktarıldı. İddianamede, bu kapsamda soruşturma başlatıldığı belirtilerek, trafik ışıklarındaki kamera kayıtlarının incelenmesiyle aracın plakasının tespit edilerek, şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldığı ve gözaltına alındığı bilgisi verildi. Şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, aracıyla seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğunu, yeşillik alanda bulunan çocukların aracına taş attığını gördüğünü, çocuklara bağırdığını ancak onların el kol hareketi yaptığını, yakalamak için peşlerine düştüğünü, birini yakaladığını ancak amacının darbetmek olmadığını, bir anlık sinirle çocuğa vurduğunu, yaptıklarından pişman olduğunu söylediği belirtildi.

"BAK SANA DAHA NELER YAPACAĞIM"



İddianamede, olaya müdahale eden tanık Gülin Kaya'nın ifadesinde, olay günü bir çocuğun bağırma seslerini duyması üzerine camdan baktığında, şüphelinin çocuğun elinden tutarak "Bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu, kimse müdahil olmayınca dayanamadığını ve aşağıya indiğini, şüphelinin çocuğu ormanlık alana doğru götürdüğünü görünce peşlerinden giderek çocuğu bırakmasını söylediğini, şüphelinin de "O da benim arabama taş atmayacaktı" dediğini, polisi çağıracağını söylemesi üzerine şüphelinin çocuğu bıraktığını anlattığı kaydedildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu Anadolu Şube Müdürlüğü'nden alınan raporda, mağdur M.Y.K'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olduğunun bildirildiği bilgisi verildi. Dosyanın bütün olarak değerlendirilmesinde, şüpheli Özüdoğru'nun, mağdur M.Y.K'ya karşı ilk eyleminin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişiye kasten yaralama" suçunu oluşturduğu vurgulanan iddianamede, şüphelinin 27, mağdurun ise 11 yaşında olması göz önüne alındığında, çocuğun rapor alınmaksızın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan kişilerden olduğunun kabul edilmesi gerektiği dile getirildi.