Tuzla'da çocuğuna şiddet uygulayan anne serbest bırakıldı

İstanbul Tuzla'da küçük çocuğuna uyguladığı şiddet kameralara yansıyan anne, olayın ortaya çıkmasının ardından dün gözaltına alınmıştı. A.K isimli kadın, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTI
A.K. savcılık sorgusunun ardından "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı.
GÖZLEM ALTINA ALINACAK
A.K.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.
Kaynak: DHA
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