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Tuzla'da çocuğuna şiddet uygulayan anne serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 07:39 | Son Güncelleme

Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.K. gözaltına alındı. A.K. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.K. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.K.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.

İstanbul Tuzla'da küçük çocuğuna uyguladığı şiddet kameralara yansıyan anne, olayın ortaya çıkmasının ardından dün gözaltına alınmıştı. A.K isimli kadın, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI

A.K. savcılık sorgusunun ardından "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı.

GÖZLEM ALTINA ALINACAK

A.K.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

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