Tuzla'da kaçak hafriyat ve moloz dökümü dehşeti!

Denetim ve uyarılara rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri devam ediyor. Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE KAÇMAYA BAŞLADI



Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyonun yola molozları dökmesi üzerine harekete geçen zabıta, kamyonun önüne geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına varan kamyon sürücüsü damperi açık şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyon sürücüsü izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Sürücünün hafriyatı yola döküp kaçması zabıta tarafından görüntülendi.

"BUNU GECE YAPIYORLAR"



Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde yaşayan Yahya Coşkun, "Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz, ne yapacaksın ki? Ama gözümle ormanda döküldüğünü çok gördüm. Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için birkaç sefer rastladım. Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor" şeklinde konuştu.