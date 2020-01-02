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  4. Tuzla'da kaçak hafriyat ve moloz dökümü dehşeti!

Tuzla'da kaçak hafriyat ve moloz dökümü dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da denetim ve uyarılara rağmen kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakini Yahya Coşkun, "Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz, ne yapacaksın ki? Ama gözümle ormanda döküldüğünü çok gördüm." diye konuştu.

Denetim ve uyarılara rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri devam ediyor. Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE KAÇMAYA BAŞLADI

Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyonun yola molozları dökmesi üzerine harekete geçen zabıta, kamyonun önüne geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına varan kamyon sürücüsü damperi açık şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyon sürücüsü izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Sürücünün hafriyatı yola döküp kaçması zabıta tarafından görüntülendi.

"BUNU GECE YAPIYORLAR"

Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde yaşayan Yahya Coşkun, "Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz, ne yapacaksın ki? Ama gözümle ormanda döküldüğünü çok gördüm. Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için birkaç sefer rastladım. Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor" şeklinde konuştu.

"EKİP GELİNCE DAMPERİ KALDIRIP KAÇIYORLAR"

Tepeören'de yaşayan Abdullah Çam, "Kaçak döküyorlar. Ekip gelince damperi kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her tarafa döküm var. Denetim çok yetersiz. Yetersiz olduğu için bunlar oluyor. Denetim sıkı olsa dökemez" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. Ayrıca hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor. GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8 bin 900. Döküm için para vermek istemeyenler, tüm uyarılara rağmen kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ne yakın bir yerde yol kenarına kaçak şekilde dökülen hafriyat ve moloz da dikkat çekiyor. Sadece hafriyat ve moloz değil yol kenarlarında plastik atıkları görmek de mümkün. Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla hafriyat dökümü

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