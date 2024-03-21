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  4. Tuzla’da Şehit Ahmet Köroğlu adına yeni kütüphane açıldı

Tuzla’da Şehit Ahmet Köroğlu adına yeni kütüphane açıldı

21.03.2024 14:50
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Tuzla Belediyesi, Şifa Mahallesi’nde yaşayan ve ocak ayında Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu anısını yaşatmak amacıyla modern tasarımlı ve 5 bin kitaplık zengin koleksiyona sahip bir kütüphane daha hizmete açtı.

Tuzla’da Şehit Ahmet Köroğlu adına yeni kütüphane açıldı

Gençlerin modern ortamda ders çalışma imkanlarını arttıracaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün açtığımız kütüphaneyle birlikte Şifa Mimar Sinan mahallesinde hiçbir hizmeti geri bırakmayarak, çocuklarımızın rahatlıkla kütüphane hizmetine erişmelerini sağlamış olduk. Yakın zamanda kaybettiğimiz şehidimiz Ahmet Köroğlu adına olması ise çok başka bir anlam taşıyor” dedi.

Şehit Ahmet Köroğlu Kütüphanesi, 5 bin kitap ile zengin koleksiyonu ve modern tasarımıyla Tuzla halkına hizmet vermeye başladı. Tuzla Şifa Mahallesi’nde yaşayan ve ocak ayında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ismini taşıyan kütüphanenin Şifa Park AVM’de düzenlenen açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Şifa Mahallesi’nde oturan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun kardeşi Eda Köroğlu ile amcası Mustafa Köroğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“BÖYLE GÜZEL ESERİN, ANLAMLI BİR GÜNDE KAZANDIRILMASI BENİ SON DERECE MEMNUN ETTİ”

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphane ve bir yönüyle de millet kıraathanesi diyeceğimiz bu eser, şehidimizin evine yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu kadar kısa bir sürede böyle güzel ve anlamlı bir eserin, anlamlı bir günde kazandırılması beni son derece memnun etti. Ben emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere Tuzla Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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“ÇOCUKLARIMIZIN RAHATLIKLA KÜTÜPHANE HİZMETİNE ERİŞMELERİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK”

Tuzla genelinde kütüphane sayılarını arttırarak gençlerin modern ortamda ders çalışma imkanlarını genişleteceklerini ifade ede Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne hizmetlerimizi getirebilmek için Şifa Park AVM’yi yaptık. Bunun içerisinde sosyal tesisimiz, nikah salonumuz, etkinlik alanlarımı, sinemamız, fitnes salonlarımız var. Ve bugün açtığımız kütüphaneyle birlikte Şifa Mimar Sinan mahallesinde hiçbir hizmeti geri bırakmayarak, çocuklarımızın rahatlıkla kütüphane hizmetine erişmelerini sağlamış olduk. Yakın zamanda kaybettiğimiz şehidimiz Ahmet Köroğlu adına olması ise çok başka bir anlam taşıyor. 18 Mart şehitlerimize, Ahmet Köroğlu şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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Şehit Ahmet Köroğlu’nun amcası Mustafa Köroğlu da yeğeninin adını bu kütüphaneye kazandırdıkları için belediyeye teşekkürlerini iletti. Şifa Mahallesi’nde yaşayan 20 yaşındaki Berivan Aydemir ise üniversiteye hazırlandığını, böyle bir kütüphaneye oldukça ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

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Tuzla kütüphane
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