MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün çekimleri başladı! Sıfırıncı Gün'de Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Sarp Akkaya başrollerde!

TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün çekimleri başladı! Sıfırıncı Gün'de Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Sarp Akkaya başrollerde!

25.10.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in Tuzak'ın ardından yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün'ün çekimleri Makedonya'da başladı. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü, Sarp Akkaya'yı buluşturan aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde bir organize şube polisinin maceraları anlatılacak.

TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün çekimleri başladı! Sıfırıncı Gün'de Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Sarp Akkaya başrollerde!

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi sete çıktı. Senaryosunu Atasay Koç’un yazdığı aksiyon polisiye türündeki diziyi Süleyman Mert Özdemir yönetiyor. Başrollerini Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Damla Colbay, Uğur Uzunel ve Naz Çağla Irmak'ın paylaştığı yapımın çekimleri Makedonya'da başladı.

ÜÇ ÜLKEDE ÇEKİMLER YAPILACAK

Sıfırıncı Gün'de organize şube polisi Özgür'ü canlandıracak olan Engin Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat verecek. Dizinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapılacak.

sifirinci_gun_dizisinin_ekibi_bir_araya_geldi_h27520_1d86c

Turgay Tanülkü, Demir Karahan, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Savaş Özdemir ve Ahmet Pınar gibi isimlerinde kadrosunda yer aldığı dizi bir organize şube polisinin maceralarını konu alıyor.

İlginizi Çekebilir

İddialı yapımda yeniden buluştular!

İddialı yapımda yeniden buluştular!

 Fragmanı sosyal medyada olay oldu! Dark'ın yaratıcılarından gizem dolu yeni dizi

Fragmanı sosyal medyada olay oldu! Dark'ın yaratıcılarından gizem dolu yeni dizi

 Olay kadro gün yüzüne çıkıyor! 3 sezonluk dizi oluyor

Olay kadro gün yüzüne çıkıyor! 3 sezonluk dizi oluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk görüntüler geldi! Binnur Kaya ve Ecem Erkek başrollerdeİlk görüntüler geldi! Binnur Kaya ve Ecem Erkek başrollerde
2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı
Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 Aybüke Pusat Yiğit Özşener Engin Öztürk Damla Colbay Berk Cankat medya karakteri

En Çok Okunan Haberler

1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı

1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Survivor'dan sonra parayı kırdı! İşte yeni işi

Survivor'dan sonra parayı kırdı! İşte yeni işi

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

İlginizi Çekebilir

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.