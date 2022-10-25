TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün çekimleri başladı! Sıfırıncı Gün'de Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Sarp Akkaya başrollerde!

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi sete çıktı. Senaryosunu Atasay Koç’un yazdığı aksiyon polisiye türündeki diziyi Süleyman Mert Özdemir yönetiyor. Başrollerini Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Damla Colbay, Uğur Uzunel ve Naz Çağla Irmak'ın paylaştığı yapımın çekimleri Makedonya'da başladı.

ÜÇ ÜLKEDE ÇEKİMLER YAPILACAK

Sıfırıncı Gün'de organize şube polisi Özgür'ü canlandıracak olan Engin Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat verecek. Dizinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapılacak.

Turgay Tanülkü, Demir Karahan, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Savaş Özdemir ve Ahmet Pınar gibi isimlerinde kadrosunda yer aldığı dizi bir organize şube polisinin maceralarını konu alıyor.