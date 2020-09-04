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Twitch’den devrim niteliğinde hareket: Watch Parties özelliğini herkese açıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Twitch ve Amazon Prime Video el ele vererek Watch Parties özelliğini herkese açmaya hazırlanıyor. Buna göre Twitch yayıncıları ve aboneleri Amazon’un kataloğundaki film ve dizileri internet üzerinde bir arada izleyebilecek.

Twitch’den devrim niteliğinde hareket: Watch Parties özelliğini herkese açıyor

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte birçok alışkanlığımızın yerine yenileri geldi. Sosyal izolasyon ve karantinanın en sıkı yaşandığı dönemlerde çevrimiçi izleme partileri popüler hale gelmişti. Twitch, radikal bir adım atarak, Watch Parties özelliğini tüm kullanıcılarına açıyor. Artık Twitch yayıncıları ve dünyanın farklı yerlerindeki aboneleri, Amazon’un katalogundaki film ve dizileri internet üzerinde bir arada izleyebilecek. Bunun için tüm katılımcıların bir Amazon Prime hesabının bulunması gerekiyor. Böylelikle yayıncılar çevrimiçi bir film partisine ev sahipliği yapabiliyor.

COĞRAFİ LİSANS KISITLAMALARI NE OLACAK?

Henüz mobil cihazlarda kapsamayan Watch Parties özelliğiyle ilgili başka bir konu ise coğrafi lisans kısıtlamaları kullanıcıların deneyimini etkileyebilecek olması. Bir ülkede Amazon Prime Video kataloğunda bulunan bir içerik, başka bir ülkede bulunmayabiliyor. Dolayısıyla ABD’deki bir kullanıcının başlattığı bir yayının Türkiye’deki kullanıcılar tarafından izlenememesi ihtimaller arasında yer alıyor.


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