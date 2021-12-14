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Twitch'te 'Squid Game' adını kullanan oyuncu: Taciz mesajları alıyorum, işlerim bozuldu

14.12.2021 05:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Squid Game" takma adlı bilgisayar oyuncusu, 32 yaşındaki Lydia Ellery, Netflix yapımı aynı adlı dizi nedeniyle iş kaybetmeye başladı.

Twitch'te 'Squid Game' adını kullanan oyuncu: Taciz mesajları alıyorum, işlerim bozuldu

"Squid Game" takma adlı bilgisayar oyuncusu, 32 yaşındaki Lydia Ellery, Netflix yapımı aynı adlı dizi nedeniyle iş kaybetmeye başladı.

İşverenlerin diziyle oluşan bağ nedeniyle onunla çalışmaktan çekinmeye başladığını belirten oyuncu, on yıldan fazladır bu ismi kullandığını söylüyor.

Dizinin hayranları tarafından çevrimiçi olarak taciz edilen ve BBC'ye "Bu ad yüzünden dizinin hayranlarından nefret dolu mesajlar alıyorum ve iş kaybediyorum" diyen Twitch yayıncısı, takma adını değiştirmeyi düşünüyor.

İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan Ellery, çevrimiçi yayın yaptığı Twitch ve sosyal medya hesabı Instagram'da 11 yıldır Squid Game adını kullanıyor. Twitter ismi ise SquidGaming. Twitch platformunda 42 bin 300 takipçisi bulunan bilgisayar oyuncusu aynı zamanda Yogscast isimli yedi milyondan fazla YouTube abonesi bulunan kolektifin de bir parçası.

Ellery, arkadaşlarının, adıyla olan bağlantı nedeniyle, kendisine "squid" dediğini ve sosyal medya platformlarında kullandığı isme öylesine, bir anda karar verdiğini belirtiyor.

Ancak isim şu anda farklı bir anlama geliyor. Çünkü bir grup insanın para için ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynadığı Squid Game isimli Kore dizisi, gösterime girdikten sonraki ilk bir ayda tüm dünyada 142 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi toplumsal düzeni ve insan davranışlarını sorgulatan hikayesiyle büyük sansasyon yarattı. Dolayısıyla Ellery'nin ismi de dikkat çekti.

Ancak dizi kendi hesabı üzerinden değil Netflix hesabı üzerinden öne çıkarılıyordu.

'Taciz mesajları almaya başladım'

"Dizinin resmi bir Instagram hesabı olmadığı için, insanlar benim hesabımı o yapım zannederek etiketlemeye ve bana mesaj atmaya başladılar" diyen oyuncu, kendisini strese sokan nefret mesajları aldığını ekliyor.

"İnsanlardan taciz mesajları almaya başladım. Dizinin büyük hayranı oldukları için bana öfkelilerdi… Dizinin elinden bu ismi aldığımı düşünüyorlardı. Instagram'da bildirimleri kapatmak zorunda kaldım."

Ellery'nin hesabı o kadar popüler oldu ki insanlar hesabının kitlenmesine sebep oldular ve şifresini defalarca yenilemek zorunda kaldı.

"İnsanlar benim hesabımı şikayet ediyorlardı ve pek çok kişi de hesabımı ele geçirme çalıştı. Hesabıma girmeye çalışan kişiler hakkında e-posta gelip duruyordu. Çok yorucuydu."

Oyuncunun ismi yalnızca kendisine rahatsızlık vermekle kalmadı, aynı zamanda on yıldan fazla süre önce kurmaya başladığı markaya da zarar veriyor ve yeni iş almasını engelliyordu. Ellery, çevrimiçi oyun yayını yapmanın yanı sıra reklam ve halkla ilişkiler işleri de yapıyordu.

"Arama motoru optimizasyonum (SEO) alt üst oldu. Eğer beni ve kurduğum şirketi internette ararsanız gördüğünüz tek şey diziyle ilgili içerikler. Daha önce çalıştığım şirketler bana iş vermiyor. Kısa bir süre önce bir iş teklifim bu nedenle reddedildi. Şirket, sebebin Squid Game yapımı olduğunu söyledi. Dizi oldukça şiddet içeriyor, bu nedenle olabilir."

Her ne kadar ismini değiştirmek istemese de oyuncunun başka çaresi kalmamış gibi görünüyor.

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