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Twitter çöktü mü? Twitter hatası ne, neden açılmıyor?

11.02.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisidir. 11 Şubat Cuma günü yani bugün sosyal medya kullanıcıları Twitter'da akış yenilenmemesinden kaynaklanan bir sorun yaşıyor. Kullanıcılar, Twitter çöktü mü, Twitter neden açılmıyor gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor.

Twitter çöktü mü? Twitter hatası ne, neden açılmıyor?

Twitter kullanıcıları, 11 Şubat Cuma günü, yaptıkları paylaşımlarda ve akışın yenilenmesinde bazı sorunlarla karşılaşıyor. 11 Şubat Cuma günü yani bugün saat 20.30 sıralarında sosyal medya platformu Twitter'da ana sayfa güncellememe problemi yaşandı. Hem mobil hem de masaüstü uygulamasında yaşanan problemle ilgili Twitter'dan açıklama henüz gelmedi. Kullanıcılar da Twitter neden açılmıyor? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte, 11 Şubat Twitter erişim sorunu hakkında merak edilenler...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bir çok Twitter kullanıcısında başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'da yaşanan sorun ile alakalı yetkililerden açıklama gelmedi ancak problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Twitter'ın anasayfasının yenilenmediği de belirtiliyor.

Twitter akış yenilememe sorunu 11 Şubat 2022 itibariyle gündeme geldi. Sosyal medya platformunda güncellememe problemi yaşandı. Tweet atamayan ve akışını yenileyemeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem yaklaşık 10 dakika kadar sürerken sorun ile alakalı Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin edilmektedir. Henüz bu konuyla alakalı bir açıklama gelmedi.

TWİTTER GERİYE GELDİ

Twitter'da yaşanan kısa bir akış yenilememe sorunu çözüldü. Türkiye'de kullanıcılar yeniden uygulamayı kullanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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