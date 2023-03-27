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Twitter'da büyük şok... Bir kısmı internete sızdırıldı

27.03.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter'ın yazılım uygulamasının çalışmasını ve yapılandırılmasını sağlayan kaynak kodunun bir kısmı internete sızdırıldı. Twitter'ın, mahkemeden kaynak kodunu izni olmadan yayımlayan kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilmesini istediği belirtirken, dikkar çeken bir "eski çalışan" iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Twitter'da büyük şok... Bir kısmı internete sızdırıldı

New York Times'ın haberine göre, ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesine sunulan belgelerde Twitter'ın sızdırılan kaynak kodunun, açık yazılım geliştirme platformu GitHub'da yayımlandığı bildirildi.

Belgelerde Twitter'ın, GitHub'a telif hakkı bildirisi göndererek sızdırılan kodu kaldırmasını istediği ve GitHub'ın da bu talep üzerine aynı gün platformundaki içeriği kaldırdığı kaydedildi.

TWITTER KİMLİĞİNİN TESPİT EDİLMESİNİ İSTEDİ

Twitter'ın, mahkemeden kaynak kodunu izni olmadan GitHub'da yayımlayan kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilmesini istediği belirtildi.

kaynak kodu

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TUTKUNU"

Belgelerde kaynak kodunu sızdıran kişinin GitHub'da "ifade özgürlüğü tutkunu" anlamına gelen "FreeSpeechEnthusiast" rumuzunu kullandığı bildirildi.

"ESKİ ÇALIŞAN" İDDİASI

Twitter'ın soruşturma başlattığı sızıntının sorumlusunun geçen yıl şirketten ayrılan çalışanlardan biri olabileceği iddia edildi.

Elon Musk'ın, Ekim 2022'de Twitter'ı satın almasından bu yana 7 bin 500 çalışanın yaklaşık 5 bini şirketten ayrılmıştı. (AA)

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