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Twitter devlet destekli hesapları işaretleyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Twitter devlet destekli hesapların işaretleyerek “bu hesap şu devletin resmi hesabıdır” veya “bu hesap şu devletle bağlantılı bir yayın organının hesabıdır,” gibi uyarılar yapacak.

Twitter devlet destekli hesapları işaretleyecek

Bu yeni uygulamayla Twitter, platform üzerinde yayılan haberlerin daha şeffaf veya anlaşılır olmasını istiyor. Bir konu hakkında yayılan haber, devletin resmi kanalından geldiğinde işler değişiyor. Bu haberin, o devletin politikacıları tarafından deforme edilmiş/sansürlenmiş bir haber olması ihtimali de yükseliyor. Twitter yeni uygulamasıyla kullanıcıların bu noktada kendi analizlerini yapmasını kolaylaştırmak istiyor.

Ayrıca, Twitter bu sayede, hükumet üyelerinin hesaplarının doğrulamasını da yapmış olacak. Bir devletin bakanlarına ait hesapları bu şekilde doğrulamış olacak ve onu takip etmek isteyenlerin, doğu hesabı takip ettiği de anlaşılacak. Aksi halde, sahte hesaplardan pek çok sahte haberin yayılması da mümkün olabiliyor.

Bu şekilde doğrulanacak hesaplar arasında, bakanlıklar, valilikler, elçilikler, kilit rollere sahip politik liderler de yer alacak.
Ancak bu etiketleme şimdilik sadece dünya savaşı çıkarabilecek ülkelerin politikacılarına uygulanacak. Yani ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa için etiket söz konusu olacak. Ancak Twitter’in bu beş ülkenin etiketleme işini bitirdikten sonra diğer ülkeleri de sıraya alacağı tahmin ediliyor.

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