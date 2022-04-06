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  4. Twitter, düzeltme butonu üzerinde çalıştığını doğruladı

Twitter, düzeltme butonu üzerinde çalıştığını doğruladı

06.04.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, kullanıcıların mesajlarını paylaştıktan sonra değiştirmelerine izin veren bir düzeltme butonu üzerinde çalıştığını doğruladı.

Twitter, düzeltme butonu üzerinde çalıştığını doğruladı

Bu adım, sosyal medya şirketinin yeni yönetim kurulu üyesi Tesla patronu Elon Musk'ın bir Twitter anketinde takipçilerine bu özelliği isteyip istemediklerini sormasının ardından geldi.

Birçok kullanıcı uzun zamandır bir düzeltme butonu istiyordu, ancak bunun nasıl yürütüleceği konusunda endişeler var.

Twitter, bu fikri önümüzdeki aylarda test etmeye başlayacağını söyledi.

Sosyal medya şirketinin iletişim ekibi, paylaştığı mesajda, "Artık herkes soruyor… evet, geçen yıldan beri bir düzeltme özelliği üzerinde çalışıyoruz!

Elon Musk'ın anketine atıfta bulunan mesaj, "Hayır, bu fikri bir anketten almadık

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