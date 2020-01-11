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  4. Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Tüm dünya İran-ABD gerilimine ve Tahran'da düşürülen Ukrayna uçağına odaklanmışken, Twitter'dan da bir hamle geldi. Sosyal medya devi Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını askıya aldı.

Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

3 Ocak'ta, ABD, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani'yi öldürmüş, ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki askeri üslerini vurmuştu. İran'ın, ABD üslerini vurduğu sırada, Ukrayna Havayollarına ait, içinde 176 kişi olan uçak düşmüş ve kurtulan olmamıştı. Daha sonra İran'dan yapılan açıklamada, uçağın "yanlışlıkla" vurulduğu belirtilmişti.

Dünya bu gelişmeleri takip ederken, Twitter'dan da flaş bir hamle geldi. Hamaney'in profiline girmeye çalışanlar "bu hesapta olağandışı bir etkinlik oldu" uyarısıyla karşılaşırken, Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

hamanet

Hamaney'in hesabına girildiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak askıya alındı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun." uyarısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney Twitter İRAN iran dini lideri

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