Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

3 Ocak'ta, ABD, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani'yi öldürmüş, ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki askeri üslerini vurmuştu. İran'ın, ABD üslerini vurduğu sırada, Ukrayna Havayollarına ait, içinde 176 kişi olan uçak düşmüş ve kurtulan olmamıştı. Daha sonra İran'dan yapılan açıklamada, uçağın "yanlışlıkla" vurulduğu belirtilmişti.

Dünya bu gelişmeleri takip ederken, Twitter'dan da flaş bir hamle geldi. Hamaney'in profiline girmeye çalışanlar "bu hesapta olağandışı bir etkinlik oldu" uyarısıyla karşılaşırken, Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Hamaney'in hesabına girildiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak askıya alındı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun." uyarısı yapıldı.



