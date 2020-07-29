Twitter Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın hesabını kısıtladı!

Twitter ile Donald Trump arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Twitter'ın Donald Trump'ın tweet'lerine 'doğrusunu öğrenin' etiketi koymasıyla başlayan süreç, Donald Trump'ın kampanya videosunun kısıtlanmasına kadar geldi. Ancak Donald Trump'ın oğlu, Donald Trump Jr.'ın da Twitter ile karşı karşıya geleceğini doğrusunu söylemek gerekirse hiçbirimiz tahmin etmiyorduk.

DONALD TRUMP JR. TWİTTER'DA ENGELLENDİ

Donald Trump Jr. Twitter hesabından koronavirüs ve onun tedavisiyle alakalı bir video paylaştı. Videoda insanların maske takmasının gereksiz olduğu ve hidrosiklorokin'in koronavirüsü tedavi edeceği söyleniyordu. Özellikle maske konusuna takıldığımız video, Twitter'ın da gözünden kaçmadı. Twitter, videonun yalan ve asılsız bilgi içerdiğini kanıt göstererek Donald Trump Jr.'ın hesabını 12 saatliğine askıya kaldı. 12 saat boyunca Trump Jr. hesabından tweet atamadı ve diğer tweetlerle etkileşim kuramadı.

'POLİTİKAMIZ GEREĞİ ÖNLEM ALIYORUZ'

Twitter'dan ise konu hakkında açıklama geldi. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada söz konusu videolu tweet'in koronavirüs yanlış bilgi yayma politikasını ihlal ettiğini ifade etti. Politikaları gereği önlem aldıklarını söyleyen Twitter sözcüsü, bunun bir askıya alma işlemi olmadığını, söz konusu tweet silinene kadar geçici bir kapatma olduğunu da sözlerine ekledi. Gördüğünüz üzere koronavirüs hakkındaki yanlış bilgi içeren tweet'ler kim olursa olsun Twitter'ın es geçtiği bir konu değil.

