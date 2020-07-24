Twitter ücretli mi olacak? Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak?

Twitter'ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı bir projeden kaynaklı ücretli olacağı iddia edildi. Türkiye'de gündemi belirleyecek kadar etkili kullanıcısı olan Twitter' kullanıcıları Twitter ücretli mi oluyor, Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak sorularının cevabını araştırmaya başladı.

Twitter kısa bir süre önce yeni abonelikler için iş ilanı güncellemesi yapmıştı. Twitter'ın yeni projesiyle birlikte tekrar abonelik sistemi konuşulmaya başlandı. Twitter CEO'sının bu beklentileri doğrulayacak nitelikte açıklamalar yapması, Twitter kullanıcılarına "Twitter ücretli mi olacak" sorusunu getirdi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey yaptığı bir açıklamada farklı yaklaşımları test etmeye başlayacağını aktarmıştı. Twitter CEO'su Dorsey yeni gelir modeliyle ilgili detaylı açıklamalar yaparak, reklam platformu ile birlikte tamamlayıcı rol üstlenmesini istediklerini söylemişti. Bu açıklamanın ardında Twitter'ın yeni iş ilanı da Twitter'ın ücretli olacağını tekrar gündeme getirmiş oldu.

Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak?

Konuyla ilgili Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medya mecralarından birçoğu reklamsız üyelikler yaparak, ekstra bir gelir sağlamaya çalışıyor. Örneğin Youtube'un ücretli üyelik kampanyası, reklamları hedef alırken aynı zamanda ekstra gelir de sağlıyor. Twitter platformunun tamamiyle ücretli olması, kullanıcı sayısını çok fazla etkileyeceği için, bu gibi ücretli bir sisteme geçileceği düşünülmüyor. Twitter'ın yeni iş ilanı projesiyle ilgili detaylı açıklamalar yapması "Twitter ücretli mi olacak" sorusunun asıl cevabı olacak.

