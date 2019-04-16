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Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'in İstanbul'da çalışan sürücüleri, araçlarıyla Ankara'ya gelmek isterken, polis engeliyle karşılaştı. Kent merkezine girişlerine izin verilmeyen sürücüler, yol üzerindeki dinlenme tesisine yönlendirildi.

Sürücüler adına açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, Ankara'ya sıkıntılarını dile getirmek amacıyla ulaşmak istediklerini söyledi.

700 araçlık konvoyla geldiler

İstanbul'da çalışan Uber sürücüleri, 700 araçlık konvoyla başkente gelmek isterken, polis ekiplerince Ankara gişelerinde durduruldu.
Kent merkezine girişlerine izin verilmeyen sürücüler, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine yönlendirildi. Sürücüler adına açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, Ankara'ya sıkıntılarını dile getirmek amacıyla ulaşmak istediklerini söyledi.
Magriso, "İnşallah bir dahaki sefere Ankara halkıyla tanışma fırsatı bulacağız. Dernek olarak Ulaştırma Bakanlığında ve İçişleri Bakanlığında temaslarda bulunduk. Devletimize güvenimizi tazeledik. Onlardan bize bir yasal zemine oturtup rahat bir çalışma ortamı yaratmaları için ricada bulunduk. Hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.
Uber sürücüleri, bir süre sonra dinlenme tesisinden konvoy halinde İstanbul'a doğru hareket etti. (DHA)
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uber sürücüleri Ankara

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