Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Magriso, "İnşallah bir dahaki sefere Ankara halkıyla tanışma fırsatı bulacağız. Dernek olarak Ulaştırma Bakanlığında ve İçişleri Bakanlığında temaslarda bulunduk. Devletimize güvenimizi tazeledik. Onlardan bize bir yasal zemine oturtup rahat bir çalışma ortamı yaratmaları için ricada bulunduk. Hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.