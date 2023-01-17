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Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Üç Aylar başlangıç tarihi

17.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar başlangıç tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Müslümanlar tarafından mübarek aylar olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, 2023 Üç Aylar başlangıç tarihi...

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023 Üç Aylar başlangıç tarihi

Üç aylar başlangıcı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler vatandaşlar tarafından merakedildi. Birçok kişi internette "Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırıyor. Diyanet'in 2023 dini günler takvimine göre; üç aylar başlangıcı 23 Ocak Cuma günüdür.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılı Üç Aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir.

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Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaib Kandili'dir. Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günüdür.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ

06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ

23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI

17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ

20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE

21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE

28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI

28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ

26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ

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