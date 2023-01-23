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ÜÇ AYLAR tesbihine nasıl başlanır? İşte üç aylar tesbih ve zikirleri...

23.01.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar tesbih ve zikirleri, bugün Recep ayının ilk günü olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam peygamberi Hazreti Muhammed "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur." diyerek dua ederdi. Birçok kişi Rceep, Şaban ve Ramazan ayını dua ve bolca ibadetle geçirecek. Peki, üç aylar tesbihine nasıl başlanır? İşte üç aylar tesbih ve zikirleri...

ÜÇ AYLAR tesbihine nasıl başlanır? İşte üç aylar tesbih ve zikirleri...

Üç aylar tesbih ve zikirleri, bugün (23 Ocak 2023 Pazratesi) Recep ayının ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgiler merak konusu oldu. Peki, üç aylar tesbihine nasıl başlanır? İşte üç aylar tesbih ve zikirleri...

ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

Üç aylarda samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilebilir.

Üç aylar tesbihi 4

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramı’na yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

Üç aylar tesbihi 2

Şabanayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

Üç aylar tesbihi 3

Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

Ramazan ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç Aylar; Recep, Şâban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.

Üç aylar tesbihi

ÜÇ AYLAR’IN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başka bir hadis-i şeriflerinde ise; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Kenzu’l-Ummal, XII/310) buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

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