Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu: Özlediğimiz devlet

Selin vurduğu Giresun'da incelemeler esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Üç bakanın kepçe üzerindeki görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Çok konuşulan görüntüyü Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

"ÖZLEDİĞİMİZ DEVLETİN RESMİ"

"O kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler." ifadelerini kullanan Selvi, vatandaşın ayağına yardıma giden üç bakanı tebrik etti.



