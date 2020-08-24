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Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu: Özlediğimiz devlet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'da kepçe üzerindeki görüntüsü olay oldu: Bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler.

Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu: Özlediğimiz devlet

Selin vurduğu Giresun'da incelemeler esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Üç bakanın kepçe üzerindeki görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Çok konuşulan görüntüyü Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

"ÖZLEDİĞİMİZ DEVLETİN RESMİ"

"O kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler." ifadelerini kullanan Selvi, vatandaşın ayağına yardıma giden üç bakanı tebrik etti.


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