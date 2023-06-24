Üç dakikada vücut kıllarından sonsuza kadar kurtulun! Yapımı çok kolay

İstenmeyen tüyler, kadınların adeta korkulu rüyasıdır. Vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan bu tüylerden farklı yöntemler kullanarak kurtulmak mümkündür. Sadece kadınlar değil, erkeklerin de tüylerinden kurtulmak için çözüm yolları aradığı bilinir. Bu nedenle evde kalıcı olarak tüylerden kurtulma yöntemleri sıklıkla merak edilir.

Bitkisel karışımlardan ağdaya, kimyasal ürünlerden şekere kadar çok çeşitli formüller kullanılarak tüylerden rahatlıkla kurtulunabilir.

KAHVE VE KARBONAT MUCİZESİ

Türk kahvesi ve karbonat kullanarak istenmeyen tüylerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Türk kahvesi ve karbonatın pürüzlü yapıları sayesinde deri altına işleyerek kıl köklerini arındırır.

İstenmeyen tüylerden kurtaran bu yöntemi denemek için 1 çay bardağı pişmiş sade Türk kahvesinin içine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve iyice karıştırın.

Daha sonra ılıyana kadar bekletin. Ilıyan karışımı istenmeyen tüylerin olduğu bölgelere sürün. İlk denemede pek etkili görünmese de, 2 hafta içerisinde Türk kahvesi ve karbonat ile istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

Cildinizde 15 dakika bu karışımı beklettikten sonra su ile çıkarabilirsiniz.



