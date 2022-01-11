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Üç Kız Kardeş dizisi konusu nedir? Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler?

11.01.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisi yakında ekranlarda olacak. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanacak olan Üç Kız Kardeş’in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki çekimleri Ayvalık’ta yapılan Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir? Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Üç Kız Kardeş dizisi konusu nedir? Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D’de ekrana gelecek olan ve yapımını Süreç Film’in yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın "Üç Kız Kardeş" isimli romanından uyarlanmakta. Dizide pek çok genç oyuncunun yanı sıra usta isimler de rol alacak. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ocak ayında ve yakın süreçte yayınlanması planlanan dizide birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta başlamış durumda. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle olacak:

Reha Özcan,
İclal Aydın,
Özgü Kaya,
Almila Ada,
Berker Güven,
Melisa Berberoğlu,
Veda Yurtsever,
Hakan Atalay ,
Emre Kıvılcım,
Mert Özcan,
Ece Baliç,
Tayfun Eraslan,
Benian Dönmez,
Nazlı Senem Ünal,
Murat Çidamlı,
Demircan Kaçel,
Vural Şahanoğlu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D İclal Aydın
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