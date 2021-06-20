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  4. Uçağı ABD'ye indi! Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Uçağı ABD'ye indi! Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

20.06.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’ye dönen Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" dedi. Öte yandan Havaalanında Antonov, ABD’li muhataplarıyla görüşüp görüşmeyeceği ilgili soruya, "Henüz değil. Yarın sabah Amerikalıların tepkisinin nasıl olacağını görelim." şeklinde cevap verdi.

Uçağı ABD'ye indi! Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasının ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla geri çağrılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov görev yerine döndü. Sabah saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’dan hareket eden Antonov, akşam saatlerinde ABD’nin New York kentinde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’na indi.

"AMERİKALILARIN TEPKİSİNİN NASIL OLACAĞINI GÖRELİM"

Havaalanında Rus ve ABD’li gazeteciler tarafından karşılanan Antonov, ABD’li muhataplarıyla görüşüp görüşmeyeceği ilgili soruya, "Henüz değil. Yarın sabah Amerikalıların tepkisinin nasıl olacağını görelim. Bana Amerikalı muhataplarımızla görüşme fırsatı verin. 10 gün içinde her şey netleşir" dedi.

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"ÇOK CİDDİ SORUNLARIMIZ VAR"

ABD ve Rusya arasındaki sorunlara değinen Antonov, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı. Rusya’nın şikayet ettiği durumlardan olan ABD’nin vize politikasına dair sorunların çözümüne değinen Antonov, "Amerikalı meslektaşlarımın zaman zaman ileri sürdüğü taleplerle bu sorunu çözmek işe yaramayacak. Her şey eşit şartlarda olmalı. Bu oturup detaylarıyla konuşmamız gereken bir sorun" diye konuştu.

"ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

İsviçre’nin Cenevre kentinde Putin ve Biden arasındaki görüşmeden sonra Putin’in pozitif söylemleri doğrultusunda çalışacaklarını belirten Antonov, "Görevimiz, başkanımızın tarafından dile getirilen pozitif söylemler üzerinde çalışmak ve uygulamaktır. Başkanımız tarafından işaret edilen noktalar üzerine neler yapabileceğimizi çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ ÜLKELERİNE DÖNMÜŞTÜ

ABD Başkanı Biden, Mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” demişti. Biden ayrıca, Putin’in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesiyle "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. Biden’ın açıklamalarının ardından Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov ve sonrasında ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. (İHA)


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