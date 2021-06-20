Uçağı ABD'ye indi! Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasının ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla geri çağrılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov görev yerine döndü. Sabah saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’dan hareket eden Antonov, akşam saatlerinde ABD’nin New York kentinde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’na indi.

"AMERİKALILARIN TEPKİSİNİN NASIL OLACAĞINI GÖRELİM"

Havaalanında Rus ve ABD’li gazeteciler tarafından karşılanan Antonov, ABD’li muhataplarıyla görüşüp görüşmeyeceği ilgili soruya, "Henüz değil. Yarın sabah Amerikalıların tepkisinin nasıl olacağını görelim. Bana Amerikalı muhataplarımızla görüşme fırsatı verin. 10 gün içinde her şey netleşir" dedi.

"ÇOK CİDDİ SORUNLARIMIZ VAR"

ABD ve Rusya arasındaki sorunlara değinen Antonov, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı. Rusya’nın şikayet ettiği durumlardan olan ABD’nin vize politikasına dair sorunların çözümüne değinen Antonov, "Amerikalı meslektaşlarımın zaman zaman ileri sürdüğü taleplerle bu sorunu çözmek işe yaramayacak. Her şey eşit şartlarda olmalı. Bu oturup detaylarıyla konuşmamız gereken bir sorun" diye konuştu.