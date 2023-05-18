HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uçak kazasında kaybolmuşlardı: Mucize kurtuluş! Biri 11 aylık bir bebek... Hayata böyle tutunmuşlar

Uçak kazasında kaybolmuşlardı: Mucize kurtuluş! Biri 11 aylık bir bebek... Hayata böyle tutunmuşlar

18.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da 1 Mayıs tarihindeki uçak kazasından 2 hafta sonra mucizevi bir kurtuluş haberi geldi. Kazadan 2 hafta sonra aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocuklar meyve yiyerek hayatta kaldı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ordumuzun yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Guaviare’deki uçak kazasında kaybolan 4 çocuğun bulunması ülke için büyük sevinç" dedi.

Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda 1 Mayıs tarihinde düşen tek motorlu Cessna 206’dan 2 hafta sonra sevindiren haber geldi. Kazadan sonra Amazon Ormanları’nda güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocukların 4,9 ve 13 yaşlarında olduğu öğrenildi.

AW893529_02

"ÜLKE İÇİN BÜYÜK SEVİNÇ"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro dün sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, “Ordumuzun yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Guaviare’deki uçak kazasında kaybolan 4 çocuğun bulunması ülke için büyük sevinç” ifadelerini kullandı.

AW893529_04

MEYVE YİYEREK HAYATTA KALMIŞLAR

Kurtarma çalışmalarına katılan sivil havacılık yetkilisi, çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarına gittiklerini ve meyve yiyerek beslendiklerini söyledi.

Kolombiya’da tek motorlu uçak Cessna 206, 1 Mayıs’ta Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda bulunun Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Uçakta aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi ölü olarak bulunmuştu. Kayıp 4 çocuk ise aranıyordu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en eskisi! Fiyatı dudak uçuklattıDünyanın en eskisi! Fiyatı dudak uçuklattı
'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama
Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Kolombiya

En Çok Okunan Haberler

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.