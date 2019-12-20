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Uçak kazasının üzerinden 21 ay geçti! Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

İran'da 21 ay önce düşen iş jetinde yer alan kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı. İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu daha önce kamuoyu ile paylaşırken, nihai rapor ise hala açıklanmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7
arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

GEBEŞ'İN CENAZESİ 21 AYDIR BULUNAMADI

Kaza sonrası Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 21 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise halen bulunamadı.

NİHAİ RAPOR HALEN AÇIKLANMADI

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili eldeki verilere göre hazırladığı ön raporu daha önce kamuoyu ile paylaşırken, kazanın üzerinden 21 ay geçmesine rağmen nihai raporda hala açıklanmadı. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar ayrıntılar yer almıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
mina başaran Beril Gebeş İRAN uçak kazası

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