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  4. Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı! THY Genel Müdürü'nden açıklama

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı! THY Genel Müdürü'nden açıklama

17.12.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı! THY Genel Müdürü'nden açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir uçağa alınmayan kabin bagajlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Uygulanan yasak kaldırıldı ve bugün itibariyle artık uçaklara kabin bagajı alınabilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda bugün itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.


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