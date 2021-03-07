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  4. Uçakta soyunmaya başlayan yolcuyu durduramayınca koltuğa bağladılar

Uçakta soyunmaya başlayan yolcuyu durduramayınca koltuğa bağladılar

07.03.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Uçakta soyunmaya başlayan yolcuyu durduramayınca koltuğa bağladılar

Rusya'da uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu tespit edilen kadın yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince koltuğa iple başlandı. Kabin ekibi ve yolcuların bağladığı kadın, iniş sonrası gözaltına alındı.

Rusya’nın Vlodivostok kentinden Novosibirsk kentine sefer yapan uçakta uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan 15 dakika sonra uçağın kabininde gezinmeye, diğer yolcuları rahatsız etmeye ve elbiselerini çıkarmaya başladı. Kabin görevlilerinin uyarılarını dinlemeyen kadın yolcu, kabin görevlileri ve diğer yolcular tarafından iple koltuğuna bağlandı.

'GİYSİLERİNİ ÇIKARMAYA BAŞLADI'

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uçak havalandıktan 15 dakika sonra yolculardan biri koltuğundan kalktı ve kabinde amaçsızca dolaşmaya başladı. Giysilerini çıkarmaya çalışan kadın, kabin görevlilerinin uyarılarına yanıt vermedi” denildi. Yolcunun iniş sonrası polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

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DHA


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Rusya

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