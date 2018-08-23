Millet kıraathanesini çok beğendiğini dile getiren Özcan, "Kastamonu'da uçağın millet kıraathanesi olduğunu gördük. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Fotoğraf çektirdik. Birçok anımız oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Millet kıraathanesini ziyaret eden Ertan Özcan, Ankara'dan geldiğini, eşinin Kastamonulu olduğunu, bu nedenle bayramı Kastamonu'da geçirdiklerini söyledi.

Kastamonu Belediyesince yaklaşık bir ay önce millet kıraathanesi olarak hizmete açılan ve 6 personelin görev yaptığı uçak, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin tercihlerinin başında yer aldı.

Sakarya'dan gelen Önder Artuksi ise Kastamonu'da görülmesi gereken birçok yer olduğuna işaret etti.

Millet kıraathanesinin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Artuksi, "Millet kıraathanesi çok güzel. Gezilecek görülecek bir mekan. Çocuklarımla geldim. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

7 yaşındaki Suat Can Artuksi de millet kıraathanesinin sessiz olduğunu, burada kitap ve gazete okuduğunu söyledi.

Millet kıraathanesi 8.30 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

