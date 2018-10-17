UCM'den Filistin açıklaması

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki planlı tahliyeyi endişe ile takip ettiğini söyledi.

UCM Savcısı Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki zorunlu göçün bölgede gerginliğin ve şiddetin artmasına neden olduğunu söyledi.

Bensuda, "Askeri ihtiyaç olmadan mal varlıklarının geniş çaplı yıkımlarının ve işgal edilmiş bir bölgede halkın zorla göç ettirilmesinin genel manada Roma Statüsü altında savaş suçlarını teşkil ettiğinin unutulmaması gerekir." ifadesine yer verdi.

Başsavcı Bensuda, aynı şekilde İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında devam eden iki taraflı yaşanan şiddet olaylarından dolayı kaygılı olduğunu kaydetti.

Filistin'deki durumla ilgili ön inceleme yapıldığını hatırlatan Bensuda, "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorum ve tamamlayıcılık ilkesine tam saygı göstererek, Roma Statüsü altındaki görevimin bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygulanmasına ilişkin uygun bir önlem almaktan çekinmeyeceğim." ifadesini kullandı.