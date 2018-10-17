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UCM'den Filistin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda: - "(İsrail'in Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki evleri yıkması) Askeri ihtiyaç olmadan mal varlıklarının geniş çaplı yıkımlarının ve işgal edilmiş bir bölgede halkın zorla göç ettirilmesinin genel manada Roma Statüsü altında savaş suçlarını teşkil ettiğinin unutulmaması gerekir" - "Roma Statüsü altındaki görevimin bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygulanmasına ilişkin uygun bir önlem almaktan çekinmeyeceğim"

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki planlı tahliyeyi endişe ile takip ettiğini söyledi.

UCM Savcısı Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki zorunlu göçün bölgede gerginliğin ve şiddetin artmasına neden olduğunu söyledi.

Bensuda, "Askeri ihtiyaç olmadan mal varlıklarının geniş çaplı yıkımlarının ve işgal edilmiş bir bölgede halkın zorla göç ettirilmesinin genel manada Roma Statüsü altında savaş suçlarını teşkil ettiğinin unutulmaması gerekir." ifadesine yer verdi.

Başsavcı Bensuda, aynı şekilde İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında devam eden iki taraflı yaşanan şiddet olaylarından dolayı kaygılı olduğunu kaydetti.

Filistin'deki durumla ilgili ön inceleme yapıldığını hatırlatan Bensuda, "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorum ve tamamlayıcılık ilkesine tam saygı göstererek, Roma Statüsü altındaki görevimin bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygulanmasına ilişkin uygun bir önlem almaktan çekinmeyeceğim." ifadesini kullandı.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

Mahkeme, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Kararın ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

- İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Fatou Bensuda Filistin Hollanda israil Uluslararası Ceza  Mahkemesi’ne (UCM)

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