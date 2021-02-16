Ücra adada hırsızlık: 400 kişilik nüfusun tamamı şüpheli

Independent Türkçe'nin haberine göre, Capraia Belediye Başkanı Marida Bessi, İtalyan gazetesi Corriere de Sera'ya yaptığı açıklamada ada halkının önceden birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ancak son olaylarla birlikte herkesin etrafındaki kişilere şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Çoğu soygunun kışın gerçekleştiği belirtilirken son yaşanan hırsızlıkta, bir tütün dükkanındaki güvenlik kamerası devre dışı bırakılıp kasadan 60 bin euro (yaklaşık 505 bin TL) çalındı.

Guardian'ın aktardığına göre, adadaki tek banka geçen yıl kapatılmıştı. Bu yüzden adada yaşayan çoğu kişi parasını evinde saklıyor. Örneğin kasım ayında Belediye Başkan Yardımcısı Fabio Mazzei'nin evine uğrayan hırsızlar mobilyaya saklanmış ve içinde nakit para ve pahalı mücevherler bulunan bir kasayı çalmıştı.

Hırsızların kendisinin evden gideceği günü ve evi çok iyi bildiklerini belirten Mazzei şöyle konuştu:

"Bu çok üzücü çünkü ailenin içinde hırsız olduğu düşünülüyor."

Polislerin soruşturmasıyla ortaya pek çok teori çıktığını ancak henüz bir ipucunun ele geçirilemediğini söyleyen Bessi ise "Adadaki üç polis memuru da çok iyi, ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat soruşturma için daha fazla araçları olmalı aksi takdirde bu gerçekten çözülemeyecek bir suç hikayesi olacak. Her zaman sahip olduğumuz topluluk duygusunun zarar görme riski var" dedi.

