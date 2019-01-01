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Ücretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması Uşak'ta destek gördü.

Ücretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması Uşak'ta destek gördü. Uygulama ilk gününde bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Uşak'ta bazı marketlerin duvarlarına '1 Ocak itibariyle poşetler ücretlidir' duyurusu asılırken, yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip poşet satın alırken, bazıları da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün müşterilere kasada "Poşet ister misiniz" diye sordu.
MARKETLER UYGULAMADAN MEMNUN
Uygulamanın ilk günü olması sebebiyle müşterilerden tepki aldıklarını ifade eden market sorumlusu Aykut Ay (30), "Bir süre müşterilerimizin serzenişi olacaktır. Devletimiz tarafından uygulanan projeye zorunlu olduğu için bizler de ücretli satmak zorundayız" dedi. Uygulamanın faydalı olduğunu ifade eden Ay, "Çevre ve doğa için çok önemli, faydalı bir uygulama. Kendi sağlımız için, çocuklarımız için de çok faydalı. Müşterilerimiz zaten bez torba ya da pazar arabası ile geliyorlar. Şu an için bir problemimiz yok" dedi.

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Ücretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördü

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