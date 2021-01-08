Uçuk neden çıkar, bulaşıcı mıdır? Dudak uçuğu nasıl belirti gösterir ve nasıl tedavi edilir?

Uçuk, Herpes adı verilen bir virüsün, dudak bölgesine yerleşmesiyle gelişen bir enfeksiyon çeşididir. Herpes virüsü aslında çok sık görülen ve başka başka hastalıklara da neden olabilen bir virüstür. Bir kere yerleştiği bölgede ömür boyu kalır, hücre içerisine yerleşir. Vücut tarafından hep kontrol altındadır. Bu kontrolümüzü bazen bağışıklık sistemimizin yorulduğu durumlarda kaybederiz. Bu gibi zamanlarda uçuk aniden ortaya çıkar, dudak çevresinde bir enfeksiyon ortaya çıkarır. Bu enfeksiyon kendisini öncelikle kızarıklık, yanma, batma şeklinde gösterir. Kızarıklığın ortasında içi su dolu kabartılar ortaya çıkar. Yaklaşık bir hafta sürer, bir hafta sonunda da vücudun bağışıklık sistemi tekrar devreye girerek iyileşmeyi tamamlamış olur. UÇUK BULAŞICI MIDIR? Uçuk, Herpes adı verilen bir virüsle meydana gelen enfeksiyondur. Ortaya çıktıktan sonra bulaşıcılık hali devam eder. Bulaşıcılık genelde yakın temas ile olur. Ayrıca bir bulaşıcılık şekli de uçuğun yerleştiği genital bölgededir. Özellikle cinsel ilişki sonrasında çiftlerin hastalığı birbirlerine bulaştırmaları söz konusudur.

Bir diğer bulaşım şekli de taşıyıcı olan annelerin gebelikte ya da doğum anında bu enfeksiyonu kendi çocuklarına bulaştırmaya dahil olmasıdır. Böyle bir durumda ne yazık ki çocukta körlüğe varan enfeksiyonlara neden olabilir. UÇUĞUN OLUŞUM EVRELERİ NELERDİR? Dudak uçuğunun oluşması için öncelikle insan bağışıklığını düşüren bir etkinin ortada olması lazımdır. Bu aslında pek çoğumuzun başına gelen hepimizin de bildiği durumlardır. Kötü bir rüya görmek, şiddetli bir kavgaya tutuşmak, uzun yorgunluk dönemleri, bağışıklık sistemini düşürecek ilaçlar, büyük üzüntüler gibi durumlarda virüs kendisini hemen göstermeye başlar. Uçuk dudakta çıkmaya başladığı bölgede ilk önce hafif bir kaşıntı ve yanma hissi uyandırır. Bu yanma evresinin ardından 24 saat içerisinde o bölgede küçük bir yere yerleşen kızarıklık gelişir. Bu kızarıklığın ortasında içlerinde minik minik su dolu olan küçük kabartılar ortaya çıkar. Bundan sonraki günlerde bu kabartının daha da arttığını hatta bir yara haline geldiğini görürüz. Yaranın ardından ise iyileşme evresi başlamıştır. Yara kabuklanır, birkaç gün sonra iyileşme evresi tamamlanmıştır. Uçuğun iyileşmesi bazen 2-3 haftayı bulabilir. Yara tamamen geçse bile, bazen yara bölgesinde hafif bir kızarıklık kalır. Bunun geçmesi bazen haftaları bulabilir.

UÇUĞUN OLUŞUMUNU TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? Dudak uçuğu bir virüs enfeksiyonu olduğu için özellikle ortaya çıkmasında bağışıklık sistemini düşüren bütün halleri göz önünde bulundurmak gerekir. Uzun süren yorgunluk ve çalışma dönemleri, büyük sıkıntılar, kötü rüyalar, uykusuz kalma, güneş altında çok fazla süre geçirme, bağışıklık sistemini düşüren ilaçlar gibi sebeplerle uçuk ortaya çıkabilir. Ortaya çıkışı çok hızlı ve anidir. Aniden gelişen bu uçuk yaklaşık bir haftalık süre içerisinde iyileşerek kaybolur. UÇUK NASIL TEDAVİ EDİLİR? Dudak uçuğunun tedavisinde birbirinden farklı birçok yol izlenmektedir. Genelde halk arasında o bölgenin yakılması, kızgın bıçak değdirilmesi ya da çeşitli asitli ilaçların konmasına dair inanış vardır. Oysa uçuk tedavisinin zamanında ve yetkin bir biçimde ilaçlarla yapılması gerekir. Özellikle çok sık tekrarlayan virüs ya da uçuk olgularında bizim tercihlerimiz genelde o bölgeye hafif bir pansuman uygulamak, ağızdan verilen uçuk ilaçlarıyla da tedaviyi desteklemektir. Ağızdan alınan uçuk ilaçları aslında uçuğun bir numaralı tedavisidir. Uçuk kremlerinin etkileri de kişiyi rahatlatır. Tekrarlayan durumlarda ise verilen tedavi aynı şekilde çok uzun sürer. Bazen 12 aya varan tedaviler dahi üretilebilir.