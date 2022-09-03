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Uçurtmasını kurtarma isterken akıma kapılıp hayatını kaybetmişti, yeni gelişme: "Dilara'nın iki yıl sonra zaferi"

03.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tellere takılan uçurtmasını kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. İki yıl sonra acılı ailenin çabasıyla Dilara'nın ölümüne neden olan yüksek gerilim hattı telleri söküldü. Küçük kızın annesi Zahide Ünal "Tellerin buradan kaldırılması Dilara’nın zaferidir. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek” diye konuştu.

Uçurtmasını kurtarma isterken akıma kapılıp hayatını kaybetmişti, yeni gelişme: "Dilara'nın iki yıl sonra zaferi"

Adana'daki kahreden olay 30 Nisan 2020 tarihinde Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 Mayıs günü hayatını kaybetti.

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YAŞAM SAVAŞI VERİRKEN ŞARKILAR SÖYLEMİŞTİ

Dilara Ünal’ın, hastane odasında yaşam mücadelesi verirken şarkı ve arkadaşlarına selam söylediği görüntüler yürek burktu.

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"BU DİLARA’NIN ZAFERİ"

Acılı anne Zahide Demir, kızının ölümünün ardından elektrik dağıtım şirketi ve Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı.

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Dava sürerken, elektrik dağıtım şirketi, Dilara’nın ölümüne neden olan telleri kaldırdı.

Tellerin kaldırılması için defalarca başvuruda bulunduklarını ve sonunda başardıklarını belirten Ünal, “Kızım gitti ama teller duruyordu. Ben gökyüzüne dahi bakamıyor, dama çıkamıyordum.

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Tellerin kaldırılması Dilara’nın zaferidir. Çoğu kişi ‘uğraşma, mümkün değil, telleri kaldırmazlar’ dedi. Fakat vazgeçmedim. Keşke kızım ölmeden kaldırılsaydı.

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Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek. Evler teller nedeniyle tehlike altındaydı.

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Kimse evinin damını kullanamıyordu. Artık başka canlar yanmayacak. Mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Adana uçurtma
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