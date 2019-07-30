Uçurumdan düşen kadın yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tatil için geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mola verdiği sırada uçurumdan düşen yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaşlı bir çift tatil için geldikleri ilçede Yeniköy Mahallesi Ayvasıl mevkisinde mola verdi.

Mola sırasında uçurumdan çevreyi izleyen R.Ş. (60) dengesini kaybederek aşağı düştü.

Eşinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çalılar arasında tutunan kadını bir saatlik çalışma sonucu kurtardı.

R.Ş, 112 Acil Servis ekibince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

