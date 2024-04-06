Uçuş görevlisi uçakta neden asla tuvalet kağıdı kullanmadığını açıkladı! İtirafı sosyal medyayı ikiye böldü

Beş yıl boyunca uçuş görevlisi olarak çalıştığını dile getiren Cher Dallas isimli bir kadın yolcu olarak uçakta asla yapmayacağı iki şeyi TikTok'ta paylaştı. Üç maddenin arasında uçak tuvaletinde tuvalet kağıdının kullanılmamasının yer alması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Tuvalet kağıtlarının incelendiğinde üzerinde su damlacıklarının fark edilebilir olduğunu dile getiren Dallas, "Tuvalet kağıdını incelerseniz üzerinde su damlacıklarının olduğunu görürsünüz. 36.000 feet yükseklikte türbülansla uçuş sırasında tuvalet kağıdı kullanımı bana güven vermiyor. Bunun yerine sadece ıslak mendil kullanın" dedi.

Uçakta yapmayacağı bir diğer davranışın ise şort giymek olduğunu belirten Dallas, "Uçakta asla şort giymem. Bir tahliye durumunda koltuktan aşağıya doğru kaymanız gerekebilir. Bu sefer teninizin yandığını hissedebilirsiniz" diye konuştu.