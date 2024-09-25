Uçuş sırasında aniden şampanya patlattı! Diğer yolcular ne olduğunu anlayamadı... Havada kaos anları yaşandı

Uçuş sırasında bir yolcu şampanya şişesini çalkalamaya başladı. Şişe basınçlı olduğu için aniden patladı. Diğer yolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken şampanyayı patlatan genç kız ise gülmeye başladı. Video sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir süreliğine uçuşlara girmesi yasaklanmalı" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayır ama bu gerçekten çok sinir bozucu, sanki etrafındaki insanlar için tam anlamıyla bir rahatsızlık yarattı" yorumunu yaptı.