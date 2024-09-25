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Uçuş sırasında aniden şampanya patlattı! Diğer yolcular ne olduğunu anlayamadı... Havada kaos anları yaşandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 16:13
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Uçuş sırasında bir yolcunun şampanya patlattığı görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. X'te (eski adıyla Twitter) 'beehaber' kullanıcı adıyla paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülere tepkiler de beraberinde geldi.

Uçuş sırasında aniden şampanya patlattı! Diğer yolcular ne olduğunu anlayamadı... Havada kaos anları yaşandı

Uçuş sırasında bir yolcu şampanya şişesini çalkalamaya başladı. Şişe basınçlı olduğu için aniden patladı. Diğer yolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken şampanyayı patlatan genç kız ise gülmeye başladı. Video sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir süreliğine uçuşlara girmesi yasaklanmalı" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayır ama bu gerçekten çok sinir bozucu, sanki etrafındaki insanlar için tam anlamıyla bir rahatsızlık yarattı" yorumunu yaptı.

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