Uçuşlarda kahve içmeyi sevenlere kötü haber! Uçuş görevlisi kahve içmemeniz gerektiği konusunda uyardı... Nedeni mide bulandırdı

Uçuş görevlisi Kevin, TikTok kanalı 'ichbinvin' için yaptığı paylaşımda işinin kirli küçük sırlarına değinen bir video yayınladı. Kevin paylaşımında kabin arkadaşlarının yolcuları uçakta kahve içmemeleri konusunda uyardığı bir Reddit yorumuna yanıt verdi. Uçakta kahveyi iğrenç olarak nitelendiren Kevin, yolculara uçuşlarına erken gelmelerini ve terminalden kahve almalarını tavsiye etti.

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Uçuş görevlilerinin kahve makinasını temizleme yöntemleri konusunda detaylı bilgi veren Kevin, "Tankların nadiren temizlenmesi ya da suyun içeride olması sizi en az endişelendiren şey olmalı. Benim için bu her zaman uçuş görevlilerinin kahve cezvelerini temizleme yöntemi korkutucu olmuştur" dedi.

Kevin'e göre, kabin görevlisi olarak çalışırken, uçaklarda kanalizasyon olmadığı için cezve kalıntılarını tuvalete dökmesi bekleniyordu. Ancak, karışıklığı en aza indirmek için personelin tuvalete biraz yaklaşması gerektiğini iddia etti ve tuvaletten doğrudan cezveye geri dönen bakteri parçacıkları olabileceğini ima etti.







