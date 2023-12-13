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    4. Uçuşlarda kahve içmeyi sevenlere kötü haber! Uçuş görevlisi kahve içmemeniz gerektiği konusunda uyardı... Nedeni mide bulandırdı

    Uçuşlarda kahve içmeyi sevenlere kötü haber! Uçuş görevlisi kahve içmemeniz gerektiği konusunda uyardı... Nedeni mide bulandırdı

    13.12.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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    Uçuş görevlisinin sırları, bir yolcunun uçak yolculuğunu biraz daha iyi hale getirmenin anahtarı olabilir. Ancak bazı durumlarda işler bir anda tersine de dönebilir. Eğer uçuşlarda kahve tüketmeyi seviyorsanız sosyal medyadan uçaklarda kahve içmemeniz konusunda uyarılarda bulunan bir uçuş görevlisinin paylaşımı sizi üzebilir.

    Uçuşlarda kahve içmeyi sevenlere kötü haber! Uçuş görevlisi kahve içmemeniz gerektiği konusunda uyardı... Nedeni mide bulandırdı

    Uçuş görevlisi Kevin, TikTok kanalı 'ichbinvin' için yaptığı paylaşımda işinin kirli küçük sırlarına değinen bir video yayınladı. Kevin paylaşımında kabin arkadaşlarının yolcuları uçakta kahve içmemeleri konusunda uyardığı bir Reddit yorumuna yanıt verdi. Uçakta kahveyi iğrenç olarak nitelendiren Kevin, yolculara uçuşlarına erken gelmelerini ve terminalden kahve almalarını tavsiye etti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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    Uçuş görevlilerinin kahve makinasını temizleme yöntemleri konusunda detaylı bilgi veren Kevin, "Tankların nadiren temizlenmesi ya da suyun içeride olması sizi en az endişelendiren şey olmalı. Benim için bu her zaman uçuş görevlilerinin kahve cezvelerini temizleme yöntemi korkutucu olmuştur" dedi.

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    Kevin'e göre, kabin görevlisi olarak çalışırken, uçaklarda kanalizasyon olmadığı için cezve kalıntılarını tuvalete dökmesi bekleniyordu. Ancak, karışıklığı en aza indirmek için personelin tuvalete biraz yaklaşması gerektiğini iddia etti ve tuvaletten doğrudan cezveye geri dönen bakteri parçacıkları olabileceğini ima etti.

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