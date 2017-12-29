Ucuz estetik faciaya neden oldu!

Tayland'ın güneyindeki Hat Yai kentinde yaşayan adı açıklanmayan kadın ucuz estetiğin kurbanı oldu. Burnun kemik ve kıkırdağının yeniden şekillendirilmesi için rinoplasti (burun estetiği ameliyatı) olan talihsiz kadının burnunun enfeksiyon kapması nedeniyle silikon implantı dışarı çıktı.

İltihap olan bölgeden dışarı çıkan implantıyla olan fotoğraflarını paylaşan Tayland'lı kadın acı içinde ''kimse benim durumuma düşmesin'' dedi. Maliyeti nedeniyle yasal olmayan yollarla ameliyat olan kadının fotoğrafları binlerce kişi tarafından paylaşılarak viral haline geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta estetik uzmanlarının yapacağı operasyonla alınan implant için, kadından herhangi bir ücret alınmadığı belirtildi.

Plastik cerrahlar, ucuz kozmetik cerrahinin ne kadar riskli olduğunu göstermek için, bu fotoğraflar insanlara örnek olmalı diyerek bir de yazı yayınlandı.