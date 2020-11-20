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Uganda’da seçim öncesi çıkan olaylarda ölü sayısı 28’e ulaştı

20.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Uganda’da 2021’de yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerine aday olan muhalif Robert Kyagulanyi’nin tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.Uganda’da 14 Ocak 2021’de yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimlerine aday olan şarkıcı ve Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi’nin tutuklaması ülkede infiale yol açtı.

Uganda’da 2021’de yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerine aday olan muhalif Robert Kyagulanyi’nin tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.
Uganda’da 14 Ocak 2021’de yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimlerine aday olan şarkıcı ve Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi’nin tutuklaması ülkede infiale yol açtı. Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana protestoların sürdüğü ülkede polis ile göstericiler arasında tansiyon giderek artıyor. Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, "Farklı bölgelerde şiddetli siyasi gösteriler sonrasında toplam 28 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmek isteriz" diyerek bilançonun yükseldiğini duyurdu. Enanga ayrıca, ülke genelinde 577 şüphelinin şiddet olaylarına ve diğer suçlara karıştığı şüphesiyle tutuklandığını belirtti.
Sahne adı Bobi Wine olan muhalif lider, Devlet Başkanlığı adaylarının 200’den az kişiye hitap etmesini içeren Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Daha önce birçok kez tutuklanan Wine, mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin 36 yıllık iktidarından sonra görevi bırakması yönündeki ısrarlı çağrıların arasında güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

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