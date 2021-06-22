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Uğur Dündar: Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim

22.06.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Gürkan Hacır, Yılmaz Özdil'in paylaşımına canlı yayında sert tepki gösteren Uğur Dündar'ın bu akşam KRT'de yayınlanacak programa rahatsızlandığı için katılamayacağını duyurdu. Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli dostlarım, üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim" dedi.

Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma gündem olmuştu.

Gazeteci Gürkan Hacır, Yılmaz Özdil'in paylaşımına sert tepki gösteren Uğur Dündar'ın rahatsızlandığını duyurdu.

Hacır, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını açıkladı.

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"ÜZÜNTÜMDEN TV'YE ÇIKACAK DURUMDA DEĞİLİM"

Uğur Dündar, rahatsızlığı sebebi ile KRT TV'deki programa çıkamayacağı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim. Bu akşam KRT TV'deki 'Şimdiki Zaman' programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim."


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