Uğur Dündar: Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim

Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma gündem olmuştu.

Gazeteci Gürkan Hacır, Yılmaz Özdil'in paylaşımına sert tepki gösteren Uğur Dündar'ın rahatsızlandığını duyurdu.

Hacır, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını açıkladı.

"ÜZÜNTÜMDEN TV'YE ÇIKACAK DURUMDA DEĞİLİM"

Uğur Dündar, rahatsızlığı sebebi ile KRT TV'deki programa çıkamayacağı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim. Bu akşam KRT TV'deki 'Şimdiki Zaman' programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim."

Değerli dostlarım,

Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim.

Bu akşam KRT TV'deki ŞİMDİKİ ZAMAN programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 22, 2021



