- UĞUR MUMCU BEŞİKTAŞ'TA ANILDI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilmesinin 26'ncı yılında Beşiktaş'ta adının verildiği parkta düzenlenen programla anıldı. 24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu için anma programı düzenledi.

Törende konuşan CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanış, "Bugün burada onu unutmadığımızı, hiç bir zaman unutmayacağımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz. Yaktığı mumun ışığından bugün de yarın da faydalanmaya devam edeceğiz. 26 yıl önce bugünleri bize anlatmış, uyarmıştı. Savunduğu fikirlerden hiç bir zaman tereddüt etmemiş, geri adım atmamıştı" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç ise, "Kurşun hiç bir zaman fikirleri durduramaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anma programına katılanlar parkta bulunan Uğur Mumcu anıtına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Anmaya katılanlar

-CHP ilçe başkanı Tanış'ın konuşması

-Tahir Doğaç'ın açıklamaları

-Anıta karanfil bırakanlar

-Genel ve detaylar

