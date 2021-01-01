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Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak

01.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Uğur Şahin'den aşı tedariği uyarısı: Boşluk oluşacak

Biontech CEO'su Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte üretimi artırmaya çalıştıklarını, diğer aşılar gelene kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti. Alman Der Spiegel’e konuşan Şahin, koronavirüsün mutasyonuyla ilgili aşı testlerinin devam ettiğini belirtti.

Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamalar devam ederken Biontech CEO'su Uğur Şahin'den aşı tedariki uyarısı geldi.

Şahin, Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği söyleşide Pfizer ile birlikte aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti.

“AŞI ONAYLARININ GECİKMESİ TEDARİK SORUNUNA YOL AÇIYOR”

Avrupa'da ilgili otoriteler Biontech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş, aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.

Şahin, aşı onaylarındaki gecikmeden dolayı durumun olumlu görünmediğini, kıtada diğer aşılara onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi. Avrupa'da ilgili otoritelerin Moderna'nın aşısına 6 Ocak'ta onay vermesi bekleniyor.

TESTLER DEVAM EDİYOR

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini belirtti. Şahin, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.

Şahin -70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini belirtti.

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