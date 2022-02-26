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Ukrayna Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması! 'Ey Türk insanı, inanılmazsın!'

26.02.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Türk vatandaşlarınca büyükelçiliğe bırakılan insani yardım paketleri paylaşılarak "Ey Türk insanı, inanılmazsın! Dost kara günde belli olur! Bugün, Mevlana’nın “aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması! 'Ey Türk insanı, inanılmazsın!'

Ukrayna Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından, Türk vatandaşları tarafından büyükelçilik binasına getirilen insani yardım paketlerinin yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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"DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR"

"Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, Mevlana’nın “aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” sözleri ayrı anlam taşıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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