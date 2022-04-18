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  4. Ukrayna'da bir ilk! Yabancı kurtarma ekibi kente ulaştı

Ukrayna'da bir ilk! Yabancı kurtarma ekibi kente ulaştı

18.04.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibinin geldiği bildirildi. ABD, Avustralya ve Almanya'dan 11 kurtarma görevlisi, gönüllü olarak Ukraynalı meslektaşlarına destek verecek.

Ukrayna'da bir ilk! Yabancı kurtarma ekibi kente ulaştı

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev yakınlarındaki Borodyanka kentine gelen yabancı ülkelerin kurtarma ekibiyle buluştu.

Açıklamaya göre ABD, Avustralya ve Almanya'dan 11 kurtarma görevlisi, gönüllü olarak Ukraynalı meslektaşlarına destek verecek. Yakın zamanda bir Polonyalı kurtarıcı da Ukrayna'ya gelerek kurtarma ekibine dahil olacak.

Yabancı kurtarma ekibi, Rus ordusu tarafından harap edilen ve daha sonra Ukrayna ordusunca kurtarılan Borodyanka'da yapılacak arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına da katılacak.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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