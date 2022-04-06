Ukrayna taarruza geçti! Rusya'ya saldırdılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna savaşın başından beri ilk kez Rusya'ya saldırı gerçekleştirmiş ve Ukrayna ordusuna ait helikopterler Belgorod şehrinde petrol rafinerisini vurmuştu.

RUSYA'YA İKİNCİ SALDIRI

Bu gelişmenin sonrasında Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik ikinci bir saldırı gerçekleştiği aktarıldı. Kursk Valiliği'nden yapılan açıklamada "Dün Sucan Bölgesinde Rus Sınır Muhafızlarına ateş açıldı. Can kaybı yok" denildi.

ÇOCUK HASTANESİ VURULDU

Öte yandan Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde çocuk hastanesinin bahçesinde bulunan ambulansın vurulma anları paylaşıldı. Görüntülerini yayınlayan Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, "Gizli(!) çocuk hastanesine yapılan saldırı anı" ifadelerini kullandı. Görüntülerde, hastane bahçesinde bulunan bir ambulansa bomba isabet ettiği ve ardından dumanların yükseldiği görülüyor.



