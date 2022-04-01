HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

01.04.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinin başladığı günden bu yana bir ilk yaşandı. Ukrayna, Rusya'ya ait bir petrol rafinerisini vurdu. Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda ölü veya yaralının bulunmadığı ifade edildi.

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen bilgiye göre Ukrayna savaşın başından beri ilk kez Rusya'ya saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusuna ait helikopterler Belgorod şehrinde petrol rafinerisini vurdu.

20220401_2_52905211_75368489

ALÇAK İRTİFA UÇARAK RUSYA'YA SALDIRI DÜZENLEDİLER

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

20220401_2_52905211_75368490

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

20220401_2_52905211_75368491

SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Detaylar gizli tutuluyor! Kiev'i ziyaret edecekDetaylar gizli tutuluyor! Kiev'i ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik öneri
Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.