Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken savaşla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen bilgiye göre Ukrayna savaşın başından beri ilk kez Rusya'ya saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusuna ait helikopterler Belgorod şehrinde petrol rafinerisini vurdu.

ALÇAK İRTİFA UÇARAK RUSYA'YA SALDIRI DÜZENLEDİLER

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA



